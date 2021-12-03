Milli Eğitim Şurası'nda 128 maddede tavsiye kararı alındı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başkanlığında toplanan Şura Genel Kurulu'nda, özel ihtisas komisyonlarında görüşülen 124 madde ile genel kurula sunulan 4 yeni önerinin oylaması yapıldı.

Oylama sonucu yeni 4 maddenin daha kabul edilmesiyle birlikte toplam 128 madde, 20'ncı Milli Eğitim Şurası tavsiye kararı olarak kayıtlara geçti. Şuranın kapanış konuşmasını yapan Bakan Özer, şunları söyledi:



"Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok daha güçlüyüz. Çünkü şura bize, Türkiye'nin eğitimle ilgili, müktesebatı olan tüm paydaşlarının, tüm sivil toplum örgütlerinin, sendikalarının, Yüksek Öğretim Kurumları'nın, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin görüşlerini alarak çıkmış olduğumuz bu yeni yolculukta geliştirmiş olduğumuz politikaları yeniden değerlendirebilme imkanını verdi"

"Burada alınan kararları emanet olarak alıyorum" diyen Özer, "Sizleri temin ederim ki burada alınan kararlar ister oy birliği ile ister oy çokluğu ile olsun, bu kararların bire bir takipçisi olacağım. Açık yüreklilikle şunu ifade ediyorum ki; her üç ayda bir bunların gerçekleştirme oranlarını, hangi seviyeye geldiğini, sahada hangi etkilere sahip olduğunu çok kapsamlı şekilde sizlerle paylaşacağım" açıklaması yaptı.

Bakan Özer, 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın verimli geçtiğini söyleyerek, "Belki de hep birlikte tarih yazacağız. Şuraları biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak kendimize tehdit olarak değil, yol gösterici rehber olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.