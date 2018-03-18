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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı

Anadolu Ajansı

Eğitim

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla 2018-MSÜ düzenlendi.

Adaylar, sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmadı. Adaylara, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü.

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