Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) yapıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla 2018-MSÜ düzenlendi.
Adaylar, sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmadı. Adaylara, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı
Anadolu AjansıEğitim
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) yapıldı.