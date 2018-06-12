18 Mart'ta sınava giren adayların MSÜ tercih sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyordu.

Ancak Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan duyuruda,



"ÖSYM’nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeni ile 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci seçim aşamalarına çağrılar 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır” denildi.



Buna göre tercih sonuçları 21 Haziran tarihinde açıklanacak.

Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar sonuçların, resmen açıklanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine girerek tercih sonuçlarını görebilecek.

MSÜ 2018 TERCİH SONUÇLARI

İkinci seçim aşamaları ise bugün başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MÜLAKATI NE ZAMAN YAPILACAK?



MSÜ 2018 İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI



1) 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek çağrı taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.



2) Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.



3) 2’nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. Birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.

4) 2018-MSÜ sınavına katılan ve TYT/AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) 2018-MSÜ Sayısal Puanı en yüksekten başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacaktır. Bu adaylar 2’nci seçim aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2’nci seçim aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan “Askeri Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirilmeye Elverişlidir” raporu alanlar 2018-MSÜ Sayısal Puanı (100’lük sisteme dönüştürülerek), FYT ve Mülakat notları, MSB’lığının belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci Seçim Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacaktır. Kontenjana giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak, varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir. ÖSU’yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya tabi tutulacaklardır.

