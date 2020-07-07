Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2020 mülakatları ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran'da gerçekleşmişti. Sınav sonrası adaylara tercih yapmaları için verilen süre 26 Haziran'da doldu.



Verilen süre içinde tercih yapmayan adayların ikinci aşamaya çağrılmayacağı da belirtilmişti.



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.



MSÜ 2020 MÜLAKATLARI NE ZAMAN?



MSÜ 2020 mülakat tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. MSÜ 2'inci Seçim aşamaları tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılan duyuruyla açıklanacak.



2020 MSÜ SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



MSÜ 2020 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?



2020 yılına ait taban puanları ve kontenjan bilgileri henüz yayınlanmadı.



GEÇEN SENENİN TABAN PUANLARI



MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN



HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193



MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285



MSÜ 2020 SORU KİTAPÇIĞI



14 Haziran'da gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.



MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

