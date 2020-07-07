Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2020 mülakatları ne zaman?

07.07.2020 - 11:39
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran'da gerçekleşmişti. Sınav sonrası adaylara tercih yapmaları için verilen süre 26 Haziran'da doldu.
Verilen süre içinde tercih yapmayan adayların ikinci aşamaya çağrılmayacağı da belirtilmişti.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.
MSÜ 2020 MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
MSÜ 2020 mülakat tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. MSÜ 2'inci Seçim aşamaları tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılan duyuruyla açıklanacak.
2020 MSÜ SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
MSÜ 2020 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2020 yılına ait taban puanları ve kontenjan bilgileri henüz yayınlanmadı.
GEÇEN SENENİN TABAN PUANLARI
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:415,11526
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:382,35558
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 382,35558
KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285
MSÜ 2020 SORU KİTAPÇIĞI
14 Haziran'da gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.
MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN