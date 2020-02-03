Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvurusu ne zaman başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuruları 7 Ocak'ta başladı. MSÜ başvuruları 10 Şubat tarihine kadar kabul edilecek.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak. MSÜ sınav sonuçları ise 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.
Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
9 Mart 2020 tarihine kadar 100 lira olan MSÜ başvuru ücreti ödemesini gerçekleştiren öğrenciler ÖSYM'nin resmi sitesinden başvuru işlemlerini tamamlayacaklar.