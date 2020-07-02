Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran'da gerçekleşti.

Sınavdan sonrası adaylara tercih yapmaları için verilen süre 26 Haziran'da doldu.



Verilen süre içinde tercih yapmayan adayların ikinci aşamaya çağrılmayacağı da belirtilmişti.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.

2020 MSÜ SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ 2020 SORU KİTAPÇIĞI

14 Haziran'da gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

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