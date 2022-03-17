Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı (MSÜ sınav yerleri sorgulama)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na (2022-MSÜ) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-MSÜ adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.



Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.



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