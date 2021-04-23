Milli Savunma Üniversitesi (2021-MSÜ) sınav sonuçları açıklandı (MSÜ taban puanları belli oldu mu?)

4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-MSÜ'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.



MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.



2021-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler.

2021-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL AÇIKLANAN TABAN PUANLAR

MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR HAVA HARP OKULU

Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 357,930



KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152



DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152



KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242



MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR



HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794



DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 276,91794



KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420