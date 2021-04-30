Milli Savunma Üniversitesi (2021-MSÜ) tercih kılavuzu yayımlandı

30.04.2021 - 13:45
4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-MSÜ'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Öğrenciler tarafından merakla beklenen Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu https://personeltemin.msb.gov.tr sayfası üzerinden yayınlandı.
TERCİHLERDE KULLANILACAK PUAN TÜRLERİ
KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
GEÇTİĞİMİZ YIL AÇIKLANAN TABAN PUANLAR
MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR HAVA HARP OKULU
Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152
KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242
MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420