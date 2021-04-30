Milli Savunma Üniversitesi (2021-MSÜ) tercih kılavuzu yayımlandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)  tercihleri için kılavuz yayınlandı.

30.04.2021 - 13:45

Milli Savunma Üniversitesi (2021-MSÜ) tercih kılavuzu yayımlandı

4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-MSÜ'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Öğrenciler tarafından merakla beklenen Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu https://personeltemin.msb.gov.tr sayfası üzerinden yayınlandı.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN 

TERCİHLERDE KULLANILACAK PUAN TÜRLERİ

KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

GEÇTİĞİMİZ YIL AÇIKLANAN TABAN PUANLAR

MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR HAVA HARP OKULU

Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

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