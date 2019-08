Almanya'da eğitimin durumunu ortaya koyan Bildungsmonitor adlı araştırma yabancı kökenli her beş öğrenciden birinin diploma almadan okulu terk ettiğini ortaya koydu. Mannheimer Morgen gazetesi Almanya'da göçmenlerin eğitimdeki başarısızlıklarının alarm düzeyinde olduğunu yazıyor.



"Yabancı kökenli öğrencilerin neredeyse beşte biri okulu diploma almadan terk ediyor. Eğitimin durumuna dair yeni açıklanan Bildungsmonitor adlı araştırmanın alarm verici sonucu aslında budur. Bu diğer taraftan şu anlama geliyor: Muhtemelen başta dil problemleri nedeniyle okulla bağını kaybeden göçmen kökenli çocukların daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda harcanacak her euroya değecektir. Çünkü öğrencilerin ileriki yaşamlarında devlet yardımına bağımlı olmalarını engelleyecektir."



Berlin'de bir haham sırtından itilerek yere düşürüldü. Polis Yahudi düşmanı bir saldırı olduğunu tahmin ediyor. Geçtiğimiz ay da Berlin ve Münih'te iki ayrı olayda hahamlar fiziki ve sözlü saldırıya maruz kalmıştı. Die Welt gazetesi Yahudilere karşı artan saldırıların alabileceği boyuttan kaygılanılması gerektiği yorumunda bulunuyor.



"Nazilerin organize sadizmi sona erdiğinden bu yana ilk kez yine hahamlara tükürülüyor, onlara vuruluyor ve aşağılanıyorlar. Almanya'da Yahudi olduğu dışarıdan açıkça anlaşılan kişilerin kamuya açık alanlarda hareket etmesi giderek güçleşiyor. Bunu ne zaman itiraf edeceğiz? Bunun sonuçları kasvetli. Sonucu pek çok Yahudi'nin ülkeyi terk ettiği Fransa'da şimdiden görülüyor. Neredeyse hiçbir Yahudi'nin yaşayamadığı Malmö'de de görülüyor. Almanya da aynı yolda mı? Bu sorunun yanıtını henüz net olarak yanıtlamak mümkün değil ama iyi de görünmüyor. 'Avrupa'nın değerlerini kabul etmeyenler gitmeli' kuralı ne zaman uygulanacak? Yahudiler Müslümanların saldırısına uğradığında imamlar öfkeli tepkilerini ne zaman gösterecek?"



Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer'in, trafik kurallarını ihlal edenlere verilen cezaları artırmayı planlaması başlıca yorum konuları arasında. Özellikle emniyet şeridini gereksiz ve izinsiz kullananlar ve kaldırıma park edenlere cezanın artırılması planlanırken, Almanya'da kullanımı yeni yasallaşan elektrikli scooterlar için de yeni düzenlemeler getirilecek. Zeit Online ulaştırma bakanının planlarını çok gecikmiş ve yetersiz olarak değerlendiriyor.



"Kapsamlı bir konsept sunmaktansa Scheuer, trafik kurallarının küçük noktalarını ele alıyor. Cezaları artırmak ve trafik lambalarına bisikletliler için sağa dönüş oku yerleştirilmesini istiyor. Otomobillerin bisikletlileri sollarken arada bulunması gereken mesafe artırılacak. İlk sorun şu: Bu önlemlerin çoğu çoktan gerekliydi. İkincisi, hayata geçirilmeleri kısmen imkânsız ve üçüncüsü, tamamen yetersiz. Fazla gecikmiş, çünkü bunların hiçbiri bir devrim değil. Aksine zaten olması gereken kurallar. İnsan 'niye şimdiye kadar getirilmedi ki?' diye kendi kendine soruyor. Planlanan önlemlerin çoğunun hayata geçirilmesi neredeyse imkansız. Çünkü trafik görevlileri zaten her ihlali yakalayıp cezalandıramıyor. Bisiklet yoluna park edenlere daha yüksek ceza, sonunda kimse ödemeyecekse ne getirir ki? Bu yapılan sadece sembolik bir siyaset."



Rhein-Zeitung elektrikli scooterlar ile içinde üç kişi olan araçların otobüslere ayrılmış şeritleri kullanabilmesi uygulamasının zaten yoğun olan şeridi aksatacağı ve trafik kaosuna yol açacağı yorumunda bulunurken Hannoversche Allgemeine Zeitung bunun çevreci bir uygulama olduğu görüşünde:



"Yeni trafik kurallarının bazıları ekolojik açıdan anlamlı. Mesela uygun pulu olup, üç kişinin seyahat ettiği araçların otobüslere ayrılmış şeritleri kullanabilecek olması gibi. Bu, aynı yönde işe giden iş arkadaşlarını bir araya gelmek, üç yerine tek araba kullanmak konusunda cezbedebilir... Eğer otobüs hattının kullanılmasının pratik olmadığı görülürse bu uygulamadan vazgeçmek yine mümkün”