MSÜ 2025 başvuru tarihleri: MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının 2025 yılında yapılacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığı tarafından açıklandı. 2025 MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini başvuruların başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak?
2025 MSÜ başvuru tarihi, askeri öğrenci olmak isteyen binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar...
2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.
Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.
2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.
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