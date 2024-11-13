MSÜ 2025 başvuru tarihleri: MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak?

2025 MSÜ başvuru tarihi, askeri öğrenci olmak isteyen binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar...



2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.



Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

