MSÜ 2025 sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurusunda

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru süreci 27 Ocak 2025 tarihinde sona erdi. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan sınav tarihini araştırırken bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.

MSÜ 2025 NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Takvime göre, MSÜ sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihine ilan edilecek.

2025-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.