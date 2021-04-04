MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı (MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?)

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 81 ildeki 95 sınav merkezinde uygulandı.



Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 135 dakika süre verildi.



SALGIN ÖNLEMLERİ



Sınavda, Covid-19 salgınına karşı önlemler alındı.



Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. Ayrıca adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile sınava geldi.



Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.



Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.



Öte yandan ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.



Sınav sonuçları, 29 Nisan'da açıklanacak.



TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı da yayımladı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlanabilecek.



Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle inceleyebilecek.