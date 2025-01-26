MSÜ başvurusu ne zaman bitiyor? 2025 MSÜ başvuru takvimi

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. ÖSYM tarafından alınan MSÜ başvurularının ardından başvuruda bulunamayan adaylar için geç başvuru süreci start alacak. İşte, 2025 MSÜ başvuru takvimi...



2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin internet sayfasındaki duyuruya göre başvurular, 27 Ocak'a kadar devam edecek.



MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.



2025 MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?



2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için 30 Ocak 2025 tarihinde geç başvuru alınacak.