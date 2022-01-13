MSÜ başvuruları bugün başladı (2022 MSÜ sınavı ne zaman?)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu.

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Miili Savunma Üniversitesi başvuruları bugün başladı. Başvurular 9 Şubat'a kadar alınacak.

Geç başvurular ise 22 Şubat'ta alınacak.



2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



MSÜ sınavı, 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14'ünde erişime açılacak.



MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



MSÜ 2022 kılavuzu henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene şartlar arasında bulunan bazı maddeler şöyleydi:



1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler fakat Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalılar.)

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) yalnızca erkek öğrenci alınacak.



3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu olmak), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu olmak) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2001 ve sonrası doğumlu olmaları) gerekmektedir.