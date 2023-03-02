MSÜ deprem bölgesi sınav yerleri 2023: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da oturanlar sınava nerede girecek?

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) öncesinde, ÖSYM yaptığı açıklamayla deprem bölgesinde oturan adayların hangi illerde sınava girecekleri açıklandı. Peki, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da oturanlar sınava nerede girecek?



MSÜ DEPREM BÖLGESİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI



ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.



2023-MSÜ sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.



Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adayların;



Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,



Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,



Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,



Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.



2023-MSÜ sınavına başvuran tüm adaylar, 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında 6 Mart 2023 tarihi saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.



SINAV MERKEZ TERCİHLERİNİ GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN



GEÇ BAŞVURULAR 6 MART'TA SONA ERECEK



Adaylar başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 6 Mart 2023 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından 6 Mart 2023 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecektir.



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