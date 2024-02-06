MSÜ geç başvuru yarın başlıyor: 2024 MSÜ geç başvuru işlemi nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım sürmeye devam ederken, sınava katılım sağlayacak adaylar geç başvuru işlemleri yarın itibarıyla başlayacak. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) tarafından erişime açılacak ekran sonrasında, MSÜ geç başvuruları yapılabilecek. Peki, 2024 MSÜ geç başvurusu nasıl yapılacak?

MSÜ geç başvuru yarın başlıyor: 2024 MSÜ geç başvuru işlemi nasıl yapılır?

2024 sınavı için geç başvurular yarın başlıyor. tarafından 3 Mart tarihinde yapılacak olan sınav öncesinde başvuruda bulunamayan adaylar için geç başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, MSÜ geç başvurusu nasıl yapılacak?

MSÜ GEÇ NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 7 Şubat 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından 7 Şubat 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecek.

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MSÜ geç başvuru yarın başlıyor: 2024 MSÜ geç başvuru işlemi nasıl yapılır? - 1

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

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