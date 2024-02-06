MSÜ geç başvuru yarın başlıyor: 2024 MSÜ geç başvuru işlemi nasıl yapılır?

2024 MSÜ sınavı için geç başvurular yarın başlıyor. ÖSYM tarafından 3 Mart tarihinde yapılacak olan sınav öncesinde başvuruda bulunamayan adaylar için geç başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, MSÜ geç başvurusu nasıl yapılacak?
MSÜ GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 7 Şubat 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından 7 Şubat 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecek.
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2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.
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