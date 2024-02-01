MSÜ geç başvuruları başladı: 2024 MSÜ geç başvuru işlemi nasıl yapılır?

2024 MSÜ sınavı için geç başvurular bugün başladı. ÖSYM tarafından 3 Mart tarihinde yapılacak olan sınav öncesinde başvuruda bulunamayan adaylar için geç başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, MSÜ geç başvurusu nasıl yapılacak?



MSÜ GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 1 Şubat 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından 1 Şubat 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecektir.

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