MSÜ geç başvuruları ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM MSÜ geç başvuru takvimi)

2025 MSÜ geç başvuru tarihi, sınava katılım sağlayacak binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. 27 Ocak'ta sona eren MSÜ başvuru tarihini kaçırınlar, MSÜ geç başvurularıyla birlikte sınav için başvuruda bulunma imkanı yakalayacak. Peki, 2025 MSÜ geç başvuruları ne zaman yapılacak?



2025 MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yılı takvimi sonrasında, MSÜ sınavı için geç başvuru tarihleri belirlendi.



Buna göre; 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için 30 Ocak 2025 Perşembe günü geç başvuru alınacaktır.

