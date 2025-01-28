MSÜ geç başvuruları ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM MSÜ geç başvuru takvimi)
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) geç başvurularının ne zaman yapılacağı, askeri öğrenci olarak eğitim hayatlarına devam etmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. 2-27 Şubat tarihleri arasında sona eren MSÜ başvurularını kaçıran adaylar, geç başvuru gününde son kez sınava başvuruda bulunabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında MSÜ geç başvuru tarihi belli oldu. Peki, 2025 MSÜ geç başvuruları ne zaman yapılacak?
2025 MSÜ geç başvuru tarihi, sınava katılım sağlayacak binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. 27 Ocak'ta sona eren MSÜ başvuru tarihini kaçırınlar, MSÜ geç başvurularıyla birlikte sınav için başvuruda bulunma imkanı yakalayacak. Peki, 2025 MSÜ geç başvuruları ne zaman yapılacak?
2025 MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yılı takvimi sonrasında, MSÜ sınavı için geç başvuru tarihleri belirlendi.
Buna göre; 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için 30 Ocak 2025 Perşembe günü geç başvuru alınacaktır.
GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 30 Ocak 2025 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından saat 23.59’a kadar yapabilecektir.
Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen tüm adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.
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