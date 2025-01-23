MSÜ geç başvurusu ne zaman? (2025 ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru tarihi)

2025 MSÜ geç başvurularına ilişkin tarih araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından 27 Ocak tarihinde sona erecek olan MSÜ başvurularının ardından başvuruda bulunamayan adaylar için geç başvurular son bir fırsat olacak. Peki, MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?



2025 MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yılı takvimi sonrasında, MSÜ sınavı için geç başvuru tarihleri belirlendi.



Buna göre; 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için 30 Ocak 2025 tarihinde geç başvuru alınacaktır.



GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 30 Ocak 2025 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından saat 23.59’a kadar yapabilecektir.



Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen tüm adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.

