MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım sürmeye devam ederken, sınava katılım sağlayacak adaylar geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, MSÜ geç başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2023 MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru tarihi)

2023 MSÜ geç başvurularına ilişkin tarih araştırmaları sürüyor. tarafından 9 Şubat tarihinde sona eren MSÜ başvurularının ardından başvuruda bulunamayan adaylar için geç başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında, MSÜ sınavı için geç başvuru tarihleri belirlendi.

Buna göre; 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacaktır.

MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru tarihi) - 1

GEÇ NASIL YAPILACAK?


Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 6 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından 6 Mart 2023 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecektir.

merkezi tercihini değiştirmek isteyen tüm adaylar, 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında 6 Mart 2023 tarihi saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.

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2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihinde değişikliğe giden ÖSYM, MSÜ sınavını ileri bir tarihte gerçekleştireceğini duyurdu.

Buna göre; Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

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