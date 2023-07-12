MSÜ mülakatları ne zaman? 2023 MSÜ mülakat sürecinde son durum

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanmıştı. 29 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Şimdi ise mülakatlar gündemde. İşte, 2023 ÖSYM MSÜ mülakat takvimi...



MSÜ MÜLAKAT TAKVİMİ BELLİ OLDU



1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.



2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.



a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,



b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,



c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.



ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.



MÜLAKAR YANİ SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ



Seçim Aşaması Faaliyetleri:



a. Hava Harp Okulu adayları için;



1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),



2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)



3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.



b. Diğer Harp Okulu adayları için;



1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),



2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.



c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;



1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),



2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.