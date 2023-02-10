MSÜ ne zaman, sınav ertelendi mi? (2023 ÖSYM MSÜ sınav tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının ne zaman yapılacağı, askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de meydana gelen depremler sonrasında, ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte MSÜ başvuru süresi uzatılmıştı. Peki, MSÜ ne zaman, sınav ertelendi mi?

MSÜ ne zaman, sınav ertelendi mi? (2023 ÖSYM MSÜ sınav tarihi)

2023 MSÜ sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak askeri öğrenci adayları tarafından araştırılıyor. MSÜ sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı, sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Peki, MSÜ ne zaman yapılacak?

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2023 ÖSYM sınav takvimi sonrasında MSÜ sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı belli oldu

Buna göre; Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

MSÜ ne zaman, sınav ertelendi mi? (2023 ÖSYM MSÜ sınav tarihi) - 1

MSÜ SINAVLARI ERTELENECEK Mİ?

203 MSÜ sınavı başvurularının dün sona ermesiyle birlikte, sınav tarihi merak edilmeye başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından MSÜ sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği gündeme geldi.

19 Mart 2023 tarihinde uygulanacak olan MSÜ sınavıyla ilgili henüz bir erteleme açıklaması yapılmadı.

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