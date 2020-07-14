MSÜ önbaşvuru sonuçları açıklandı (MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak?)

Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PTDB), MSB Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) önbaşvuru sonuçlarını açıkladı.

PTDB'nin internet sitesinden yayınladığı duyuruya göre önbaşvuru sonuçlarında mülakata girecek adaylar, tercih ettikleri okullar ve MSÜ-2020 puan türlerine göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralandı.

MSÜ-2020 ÖNBAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PTDB'nin yaptığı duyuruda MSÜ 2020 Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetlerinin 20 Temmuz - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak belirtildi

MSÜ 2020 TABAN PUANLARI

MSÜ 2020 taban puanları, PTDB'nin internet sitesinde paylaşıldı.

MSÜ-2020 taban puanları için tıklayınız

MSÜ SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NASIL YAPILACAK?

PTDB'nin internet sitesinde yayınladığı seçim aşaması faaliyetleri şöyle:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi,

3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.



b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

MSÜ 2020 seçim aşaması faaliyetleriyle ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayın.