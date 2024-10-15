MSÜ oturum ve başvuru takvimi: 2025 MSÜ sınavı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. 2025 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayımlanmadı. Milli Savunma Üniversitesi eğitimleri sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar sınav araştırmalarına hız verdi.



2025 MSÜ TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?



2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi.



2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.



Yakın zaman içinde 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihlerinin belli olması bekleniyor.



2025 yılında MSÜ oturumunun geçmiş yıllarda olduğu gibi mart ayında yapılacağı tahmin ediliyor.