MSÜ sınav giriş belgesi erişime açıldı

ÖSYM takvimine göre 4 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin detaylar merak ediliyor.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sınav giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecekler.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.



Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınavının 4 Nisan'da gerçekleştirilmesinin ardından sonuçların 29 Nisan'da sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

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