MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, askeri öğrenci olabilmek için 23 Şubat Pazar günü sınava katılım sağlayan on binlerce adayın gündeminde yer alıyor. MSÜ sınavının tamamlanmasının hemen ardından soru ve cevapları erişime açılmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise belli oldu. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi

sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen adayların katılım sağladığı MSÜ sınavı sonrasında soru ve cevaplar yayımlandı ve adaylar yanıtlarını kontrol etmeye başladı. Gözler ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 MSÜ ne zaman açıklanacak?

2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi - 1

SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

'den yapılan açıklamaya göre,

"23 Şubat tarihinde uygulanan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 5 Mart 2025 tarihi saat 23.59’da sona erecek." denildi.

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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