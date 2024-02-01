MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi)

2024 MSÜ sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılacak olan MSÜ sınavına, şubat ayına girilmesiyle birlikte kısa bir zaman kaldı. Sınava 1 ay gibi bir süre kalmasının ardından, sınava katılacak olan adaylar, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?



2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında MSÜ sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



MSÜ sınav giriş belgelerinin ise sınavdan 10 gün önce yani şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.