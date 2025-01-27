MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav tarihi

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurular ise bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından alınan MSÜ başvurularının ardından, sınav giriş yerlerine dair araştırmalar hız kazanacak.İşte, 2025 MSÜ sınav giriş yerlerine dair bilgiler...



2025 MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?



2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için 30 Ocak 2025 tarihinde geç başvuru alınacak.



MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2025 MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair henüz ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.



ÖSYM'nin MSÜ sınav yerlerini sınavdan önceki hafta ilan etmesi bekleniyor.