MSÜ sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? (2025 ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru takvimi)

2025 MSÜ sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında, yeni yılın MSÜ sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?



2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.



Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

