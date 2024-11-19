MSÜ sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? (2025 ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru takvimi)
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ve başvuru tarihleri, 2025 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Askeri öğrenci olmak isteyen adayların katılım sağlayacakları 2025 MSÜ için takvim belli oldu. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 MSÜ sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında, yeni yılın MSÜ sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.
Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.
2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Milli Savunma Üniversitesi
- Ösym
- Msü