MSÜ sınavı ne zaman, ertelendi mi? (2023 ÖSYM MSÜ sınav tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (2023-MSÜ) sınavının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. 2023 ÖSYM sınav takvimine göre 19 Mart'ta yapılacak olan MSÜ sınavının, deprem nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, ertelendi mi?



2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



2023 ÖSYM sınav takvimi sonrasında MSÜ sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı belli oldu



Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

MSÜ SINAVLARI ERTELENECEK Mİ?



203 MSÜ sınavı başvurularının dün sona ermesiyle birlikte, sınav tarihi merak edilmeye başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından MSÜ sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği gündeme geldi.



19 Mart 2023 tarihinde uygulanacak olan MSÜ sınavıyla ilgili henüz bir erteleme açıklaması yapılmadı.