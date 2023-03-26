MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav tarihi)

2023 MSÜ sınav tarihi, askeri öğrenci olabilmek için sınava hazırlanan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında MSÜ sınav tarihi belli oldu. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?



2023 MSÜ NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.



Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.



MSÜ SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?



2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN