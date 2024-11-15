MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte pek çok adayın merakla beklediği 2025 MSÜ sınavına ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

2025 MSÜ başvuruları 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında geç başvurular ise 30 Ocak'ta alınacak. Adaylar başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda bulunan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvurularını yapmaları gerekiyor.

MSÜ NE ZAMAN?

MSÜ sınav tarihi ise 23 Şubat 2025 şeklinde duyuruldu. MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025'te açıklanacak