MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2023 ÖSYM MSÜ sınav tarihi)

2023 MSÜ sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, sınava kısa bir zaman kala giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden açıklanacak olan sınav yerleri için tarihleri merak ediliyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?



2023 MSÜ NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.



Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.



MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



2 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2023 MSÜ sınavının sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl MSÜ sınav giriş yerleri, söz konusu sınavdan 10 gün önce belli olmuştu.



Buna göre; 2023 MSÜ sınav giriş yerlerinin 24-25 Mart tarihlerinde erişime açılması bekleniyor. MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN