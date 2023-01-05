MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, sınav tarihi belli oldu mu? Gözler takvimde

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 takvimini geçtiğimiz günlerde paylaşmış ancak seçim tarihi ve üniversite sınavının aynı tarihe denk gelme ihtimali nedeniyle resmi adresinden paylaştığı takvimi kaldırmıştı.

Yayınlanan takvimde MSÜ sınav tarihi 26 Mart 2023 olarak belirtilmişti. MSÜ sınav tarihinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

MSÜ RESMİ ADRESİNDEN AÇIKLAMA

MSÜ resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;



"2023-MSÜ sınavı ile ilgili bilgiler, sınav takviminin ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra yayımlanmaya başlayacaktır. Öğrenci adaylarının süreç boyunca bu sayfayı takip etmeleri önem arz etmektedir."



MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Başvuru sürecinin nası ilerleyeceği ise şu cümlelerle aktarıldı;



2023-ÖSYM sınav takviminde ilan edilen tarihler arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden / ÖSYM Sınav Başvuru Merkezlerinden / ÖSYM mobil uygulaması üzerinden 2023-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) başvurunuzu ve sınav ücreti ödemenizi yapınız. İlan edilen tarihlerde sınav başvurunuzu gerçekleştirmemeniz durumunda GEÇ BAŞVURU GÜNÜ başvurunuzu ve sınav ücreti ödemenizi ais.osym.gov.tr adresinden yapınız.

