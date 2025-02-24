MSÜ sonuçları 2025: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sonuç takvimi)

2025 MSÜ sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen adayların katılım sağladığı 2025 MSÜ sınavı sonrasında soru ve cevaplar yayımlandı ve adaylar yanıtlarını kontrol etmeye başladı. Gözler ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

