MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından 2 Nisan'da yapılan 2023 MSÜ sınavı için, gözler yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan MSÜ takvimi sonrasında, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama)

2023 , 2 Nisan'da tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından, askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.

Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama) - 1

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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