MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları sorgulama)

2023 MSÜ sınav sonuçları, 2 Nisan'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından, askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSÜ sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.



Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



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