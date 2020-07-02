MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? (2020 MSÜ soru kitapçığı)

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran'da gerçekleşti.

Sınavdan sonrası adaylara tercih yapmaları için verilen süre 26 Haziran'da doldu.



Verilen süre içinde tercih yapmayan adayların ikinci aşamaya çağırılmayacağı da belirtilmişti.

MSÜ 2020 sınav sonuçları ise 7 Temmuz'da açıklanacak.

2020 MSÜ SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020'de açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ 2020 SORU KİTAPÇIĞI

14 Haziran'da gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

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