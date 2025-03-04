MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sonuç tarihi

2025-2026 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından yapılan 2025-MSÜ sınavına ilişkin sonuç açıklama tarihi, söz konusu sınavda ter döken subay ve astsubay adayları tarafından merakla araştırılıyor. İşte, 2025 ÖSYM MSÜ sonuç tarihi...



MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSÜ sonuç tarihi günler öncesinde ÖSYM tarafından duyuruldu.



2025 yılı takvimine göre sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.



Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.



2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?



2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.



Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.



Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.