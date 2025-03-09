MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM 2025 MSÜ sonuçları için tarih verdi

Milyonlarca kişi askeri öğrenci olabilme hayaliyle girdikleri 2025 MSÜ sınavının ardından gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan MSÜ sınav takvimi duyurusuna göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



2025 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimine göre, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 Salı günü saat 10.00'da ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden duyurulacak.

