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MSÜ Taban Puanları 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban ve tavan puanları YÖK

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 23 Şubat tarihinde uygulandı ve adaylar sonuç tarihine kitlendi. 2025 MSÜ puanlarını öğrenen öğrenciler kadın ve erkek taban puanlarını kontrol ederek tercih işlemini yapacak. Adaylar 2025 MSÜ taban puanları tablosunu sorguluyor. MSÜ kadın erkek taban puanı kaç?

MSÜ Taban Puanları 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban ve tavan puanları YÖK

2025, tarafından düzenlendi ve sınavın sonuçları 18 Mart günü ilan edilecek. Sınav puanlarına göre adaylar; Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Bando Meslek Yüksekokulu tercihlerinde bulunabiliyor. İşte, MSÜ taban puanları güncel...

2025 MSÜ TABAN PUANLARI KADIN - ERKEK

Milli Savunma Üniversite'sinde görecek öğrenciler 2025 taban puanı ve başarı sıralamasına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl en son kabul edilen öğrencilerin taban puanına göre yeni dönemin puan tablosu şekilleniyor. İşte, taban puanları:

Harp Okulları Erkek Adaylar

HHO - Sayısal - 360,51074
KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396
KHO - Eşit ağırlık - 303,19929
KHO - Sözel - 342, 96547

Harp Okulları Kadın Adaylar

HHO - Sayısal - 389,34501
KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140
KHO - Eşit ağırlık - 379,48876

Astsubay MYO Adayları

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO - Genel puan türü - 264,49782

Bando Astsubay MYO Adaylar

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) - Genel puan türü - 117,77636
Bando MYO (İlk tercihi bando olan) - Genel puan türü - 145,20848

MSÜ Taban Puanları 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban ve tavan puanları YÖK - 1
MSÜ Taban Puanları 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban ve tavan puanları YÖK - 2
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