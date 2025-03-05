MSÜ Taban Puanları 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban ve tavan puanları YÖK
Milli Savunma Üniversitesi sınavı 23 Şubat tarihinde uygulandı ve adaylar sonuç tarihine kitlendi. 2025 MSÜ puanlarını öğrenen öğrenciler kadın ve erkek taban puanlarını kontrol ederek tercih işlemini yapacak. Adaylar 2025 MSÜ taban puanları tablosunu sorguluyor. MSÜ kadın erkek taban puanı kaç?
MSÜ 2025, ÖSYM tarafından düzenlendi ve sınavın sonuçları 18 Mart günü ilan edilecek. Sınav puanlarına göre adaylar; Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Bando Meslek Yüksekokulu tercihlerinde bulunabiliyor. İşte, MSÜ taban puanları güncel...
2025 MSÜ TABAN PUANLARI KADIN - ERKEK
Milli Savunma Üniversite'sinde eğitim görecek öğrenciler 2025 taban puanı ve başarı sıralamasına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl en son kabul edilen öğrencilerin taban puanına göre yeni dönemin puan tablosu şekilleniyor. İşte, taban puanları:
Harp Okulları Erkek Adaylar
HHO - Sayısal - 360,51074
KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396
KHO - Eşit ağırlık - 303,19929
KHO - Sözel - 342, 96547
Harp Okulları Kadın Adaylar
HHO - Sayısal - 389,34501
KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140
KHO - Eşit ağırlık - 379,48876
Astsubay MYO Adayları
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO - Genel puan türü - 264,49782
Bando Astsubay MYO Adaylar
Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) - Genel puan türü - 117,77636
Bando MYO (İlk tercihi bando olan) - Genel puan türü - 145,20848
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