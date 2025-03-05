MSÜ Taban Puanları Kadın - Erkek 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yıllara göre taban puanları

MSÜ 2025, ÖSYM tarafından düzenlendi ve sınavın sonuçları 18 Mart günü ilan edilecek. Sınav puanlarına göre adaylar; Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Bando Meslek Yüksekokulu tercihlerinde bulunabiliyor. İşte, MSÜ taban puanları güncel...



2025 MSÜ TABAN PUANLARI KADIN - ERKEK



Milli Savunma Üniversite'sinde eğitim görecek öğrenciler 2025 taban puanı ve başarı sıralamasına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl en son kabul edilen öğrencilerin taban puanına göre yeni dönemin puan tablosu şekilleniyor. İşte, taban puanları:



Harp Okulları Erkek Adaylar



HHO - Sayısal - 360,51074

KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396

KHO - Eşit ağırlık - 303,19929

KHO - Sözel - 342, 96547



Harp Okulları Kadın Adaylar



HHO - Sayısal - 389,34501

KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140

KHO - Eşit ağırlık - 379,48876



Astsubay MYO Adayları



KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO - Genel puan türü - 264,49782



Bando Astsubay MYO Adaylar



Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) - Genel puan türü - 117,77636

Bando MYO (İlk tercihi bando olan) - Genel puan türü - 145,20848