MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ tercih sonuçları)

2023 MSÜ tercih işlemleri sürmeye devam ederken, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başladı. 3-25 Mayıs tarihleri arasında alınacak olan MSÜ tercihlerinin tamamlanmasının ardından, sonuçlar gündeme gelecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



2023 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 MSÜ takvimi sonrasında, sınav sonuçları açıklanmış ve tercih işlemleri başlamıştı. MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında MSÜ tercihleri 3-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınmaya başladı.



Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor.



MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.



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