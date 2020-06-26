MSÜ tercihleri nasıl yapılır? (MSÜ tercihleri için son gün)

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) başlattığı MSÜ tercihleri için verilen süre 26 Haziran'da (bugün) sona eriyor. Adaylar gün sonuna kadar tercih işlemlerini, MSB'nin internet sitesinden yapabilecek. MSÜ sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak.

ntv.com.tr 26.06.2020 - 09:38

MSÜ tercihleri nasıl yapılır? (MSÜ tercihleri için son gün)

İlişkili Haberler

MSÜ sınavında rahatsızlanan öğrenci corona çıktı, 16 kişi izolasyona alındı

MSÜ sınavında rahatsızlanan öğrenci corona çıktı, 16 kişi izolasyona alındı

MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran'da gerçekleşti.

Sınavdan sonrası adaylara tercih yapmaları için verilen süre 26 Haziran'da doluyor.

Verilen süre içinde tercih yapmayan adaylar, ikinci aşamaya çağırılmayacak. MSÜ-2020 sınav sonuçları ise 7 Temmuz'da açıklanacak.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılan MSÜ-2020 sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresine girerek gerçekleştirebilecek.

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020'de açıklanacak. 

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. 

VİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA BÜYÜK SINAV

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...