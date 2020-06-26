MSÜ tercihleri nasıl yapılır? (MSÜ tercihleri için son gün)

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran'da gerçekleşti.

Sınavdan sonrası adaylara tercih yapmaları için verilen süre 26 Haziran'da doluyor.



Verilen süre içinde tercih yapmayan adaylar, ikinci aşamaya çağırılmayacak. MSÜ-2020 sınav sonuçları ise 7 Temmuz'da açıklanacak.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılan MSÜ-2020 sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresine girerek gerçekleştirebilecek.



MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020'de açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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