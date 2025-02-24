MSÜ tercihleri ne zaman? 2025 MSÜ tercih süreci

Bu yılın MSÜ oturumu geride kaldı. Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı. Sınava katılım sağlayan adaylar TSK bünyesinde hizmet etmek adına tercih sürecini bekliyor.



MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü erişime açılacak.



Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek.



2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?



2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.



Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.



Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.