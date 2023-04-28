MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? 2023 MSÜ tercihleri nasıl yapılacak?

2023 MSÜ tercihleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından, askeri öğrenci olarak eğitim hayatını sürdürecek adaylar, tercih işlemlerinin başlamasını bekliyor. İşte ayrıntılar.



MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmaya başlamıştı. MSÜ tercihlerinin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.



TERCİHLER NASIL YAPILACAK?



2023-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.