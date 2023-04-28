MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? 2023 MSÜ tercihleri nasıl yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 2023 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemde yer alıyor. Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının bu seneki sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlarını sorgulayan adaylar, tercih döneminin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? MSÜ tercih nasıl yapılır?

MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? 2023 MSÜ tercihleri nasıl yapılacak?

2023 tercihleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından, askeri öğrenci olarak hayatını sürdürecek adaylar, işlemlerinin başlamasını bekliyor. İşte ayrıntılar.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmaya başlamıştı. MSÜ tercihlerinin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2023-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ tercihleri ne zaman, başladı mı? 2023 MSÜ tercihleri nasıl yapılacak? - 1

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...