MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM'den uzatma kararı

2025-MSÜ Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri uzatıldı. Bu gelişmenin ardından da askeri öğrenci adaylarının konuya dair araştırmaları hız kazandı.



MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



MSÜ tercih işlemleri, 21 Nisan saat 23.59'a kadar "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri (2025-MSÜ) 21 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Tercih işlemleri 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapılacaktır." bilgisine yer verildi.