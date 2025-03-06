MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2025 ÖSYM MSÜ sonuç tarihi)
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat'ta gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini sorguluyor. ÖSYM, 2025 MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarihi sınav takviminde duyurdu. Peki, 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca kişi askeri öğrenci olabilme hayaliyle girdikleri 2025 MSÜ sınavının ardından gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan MSÜ sınav takvimi duyurusuna göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimine göre, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 Salı günü saat 10.00'da ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden duyurulacak.
MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
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