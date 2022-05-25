MSÜ tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 25.05.2022 - 10:03
27 Mart'ta yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. MSÜ tercihleri ise 13 Mayıs'ta sona erdi.
Tercih sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar sonraki süreçte mülakat sınavında fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi gibi aşamalara katılacaklar.
TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçları ilan edilmedi. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrası MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden 'güncel duyurular' ekranından açıklanacak.