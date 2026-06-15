Müdür ve müdür yardımcılarını ilgilendiriyor. MEB'den okul yöneticileri için yeni kriterler

MEB , eğitim kurumu yöneticileri için "yeterlik çerçevesi" hazırladı.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca eğitim kurumu yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin yeni bir sistemin inşasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, yöneticilerin sahip olmaları gereken bilgi, beceri, tutum ve değerlerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir hazırlık süreci gerçekleştirildi.

Katılımcılık ile bilimsel temele yaslanan ve çok paydaşlı işbirliği ilkeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar ışığında ulusal ve uluslararası araştırmaları inceleyen Bakanlık, farklı ülkelerde uygulanan yönetici standartları ile eğitim liderliğine ilişkin güncel yaklaşımları değerlendirdi.

Sürece, üniversitelerde eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki akademisyenlerin, Bakanlık birimlerinin, eğitim çalışanlarını temsil eden kuruluşların, sendika ve diğer paydaşların görüş ve önerileri de dahil edildi.

ORTAK BİR REFERANS SİSTEMİ ORTAYA KONDU

Çalışmalar sonucunda geliştirilen "Eğitim Kurumları Yöneticisi Yeterlikleri" çerçeve metni, öğrenmeye rehberlik eden, kurumsal gelişimi yönlendiren, güven ve işbirliğine dayalı bir eğitim ortamı oluşturan yöneticilerin yetiştirilmesini esas alıyor.

Bu yapı, yöneticilerden beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerleri bütüncül bir anlayışla tanımlayarak, ortak bir referans sistemi ortaya koyuyor.

Eğitim Kurumları Yöneticisi Yeterlikleri, "eğitim liderliği", "yönetim ve koordinasyon", "kültürel duyarlılık ve işbirliği", "ahlak ve değerler" ile "kişisel ve mesleki gelişim" olmak üzere 5 temel alanda yapılandırılıp, 36 yeterlik ve 164 göstergeden oluştu.

Birbirini tamamlayan bu alanlar, öğrenme ve öğretme süreçlerine yön veren, paydaş katılımını güçlendiren, milli, manevi ve kültürel değerleri kurumsal uygulamalara yansıtan ve sürekli gelişimi esas alan yöneticilerin yetiştirilmesine rehberlik edecek.

TEMEL REFERANS ÇERÇEVESİNİ OLUŞTURUYOR

Söz konusu yeterlikler, eğitim kurumu yöneticilerinin seçme, yetiştirme, görevlendirme, mesleki gelişim ve kariyer süreçlerine yön veren temel referans çerçevesini oluşturuyor.

Bu yönüyle Eğitim Kurumları Yöneticisi Yeterlikleri, eğitim yönetiminde ortak bir kalite anlayışının yerleşmesine katkı sağlayan, liderlik kapasitesini güçlendiren ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitim sisteminin kurumsal gelişimine yön veren stratejik bir referans niteliği taşıyor.